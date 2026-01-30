نيجيرفان بارزاني يرحب بالاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية: خطوة مهمة لإنهاء التوتر

شفق نيوز- أربيل

رحّب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، بالاتفاق الذي توصلت إليه قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية لوقف إطلاق النار، معتبراً إياه خطوة مهمة لإنهاء التوتر.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نرحب وندعم الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لوقف إطلاق النار، ودمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وضمان الحقوق المدنية والتعليمية للشعب الكوردي، وعودة النازحين إلى ديارهم".

وأكد على أن "هذا الاتفاق خطوة مهمة وصحيحة باتجاه الحل السلمي وإنهاء التوترات. لقد أكدنا دائماً أن الحوار والتفاهم والحل السياسي، هي السبل الوحيدة لإيجاد حل مستدام يصب في مصلحة الجميع".

وأشار بارزاني إلى أن هذا الاتفاق "يمهد أرضية صلبة للاستقرار والسلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين المكونات. نأمل أن يكون عاملاً لإعادة بناء سوريا موحدة، وحماية حقوق الشعب الكوردي وجميع المكونات في الدستور القادم، وتحقيق الأمن لسوريا والمنطقة بشكل عام".

يأتي هذا بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في وقت سابق اليوم من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية على وقف إطلاق النار وبنوداً أخرى تضمنها الاتفاق.