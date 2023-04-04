نيجيرفان بارزاني يرحب باستئناف تصدير نفط: إقليم كوردستان مستعد دائماً لحل فيه مصلحة كل العراق

شفق نيوز/ رحب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، باتفاق الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على استئناف تصدير نفط الإقليم.

وقال بارزاني في بيان "أشيد بدور رئيس الوزراء العراقي الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كوردستان، اللذين تمكنا بروحية إيجابية مريدة للحل من التوصل إلى تفاهم واتفاق، وأشد على أيديهما، والشكر والتقدير لفريقي الجانبين اللذين أدارا حواراً ناجحاً أسفر عن هذا الاتفاق الذي نأمل أن ينفذ كما هو ويصبح بداية لحل المشاكل الأخرى".

وقال بارزاني "نجدد تأكيدنا على أن إقليم كوردستان مستعد كما كان دائماً للحل من خلال الحوار والتفاهم القائم على أساس الدستور والذي يصب في مصلحة كل العراق ويؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد".

ووقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اتفاقا مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا بعد تعليقه قبل أيام جراء أزمة بين الجانبين.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إنه وقع اتفاقا نفطيا مع حكومة إقليم كوردستان يتضمن منح منصب نائب مدير عام شركة "سومو" للمكون الكوردي.

ويعني الاتفاق بين الجانبين، استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، بعد تعليقه الأسبوع الماضي، على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط العراقية الاتحادية.