نيجيرفان بارزاني يرحب باتفاق "الهدنة" ويأمل "سلاماً دائماً" في المنطقة

أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية، وإيران لمدة أسبوعين تمهيداً لتحقيق سلام دائم في المنطقة بعد النزاع العسكري الذي اندلع في أواخر شهر آذار/مارس الماضي واستمر نحو 40 يوماً.

واعتبر الرئيس نيجيرفان بارزاني في مدونة على موقع "إكس" أن "هذا التطور يُمثل خطوة هامة نحو خفض التصعيد، وحماية المدنيين، واستئناف الحوار البنّاء"، مثمناً جهود جميع الأطراف التي ساهمت في تيسير هذا الاتفاق.

وعبر عن أمله بأن "تلتزم جميع الأطراف بهذا التعهد بحسن نية"، مؤكداً على ضرورة "أن تعمل من أجل سلام دائم يعزز الاستقرار والأمن والازدهار في جميع أنحاء المنطقة".