نيجيرفان بارزاني يرحب باتفاق السلام بين أميركا وإيران

شفق نيوز- أربيل

رحّب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن تعمل جميع الأطراف بحسن نية من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق.

وقال بارزاني في منشور له على منصة "إكس"، إن "تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وأعرب رئيس الإقليم، عن تقديره لجميع الجهات والأشخاص الذين أسهموا في تسهيل ودعم التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيداً بالجهود التي أفضت إلى تحقيقه.

وأكد بارزاني، أن نجاح تنفيذ الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز فرص التعاون بين الأطراف المعنية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في منشور على منصة "إكس"، توصل الولايات المتحدة وإيران إلى "اتفاق سلام" يقضي بالإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستجري يوم الجمعة 19 حزيران/يونيو في سويسرا.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تصعيد عسكري واسع بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، تخللته ضربات متبادلة وتهديدات بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، قبل أن تعلن واشنطن حصاراً بحرياً على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، في خطوة رفعت المخاوف من اضطراب إمدادات النفط والغاز عالمياً.