نيجيرفان بارزاني يرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا ويهنئ ترامب على وساطته

شفق نيوز– أربيل

رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بتوقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في البيت الأبيض، مهنئاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نجاحه في التوسط لإبرام ما وصفه بـ"الصفقة التاريخية".

وجاء في تغريدة لبارزاني على منصة "إكس": "أرحب بتوقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في البيت الأبيض، وأهنئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نجاحه في التوسط لإبرام هذه الصفقة التاريخية".