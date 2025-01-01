نيجيرفان بارزاني يدين هجوم نيو أورليانز: عمل وحشي

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، هجوم نيوز أورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً إياه "عمل وحشي".

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "أدين بشدة الهجوم على الأبرياء في نيو أورليانز. أفكاري وصلواتي مع المتضررين من هذا العمل الوحشي".

وأضاف "نحن نقف إلى جانب الشعب الأمريكي خلال هذه الأوقات العصيبة".

وشهدت مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثاً مروعاً، اليوم الأربعاء، أسفر عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وأفاد مسؤولون من قوات إنفاذ القانون بأن "المشتبه في ارتكابه حادث الدهس وإطلاق النار قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة".