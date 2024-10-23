نيجيرفان بارزاني يدين هجوم "توساش": أفكاري وصلواتي مع أسر الضحايا

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، الهجوم على شركة "توساش" التركية للصناعات الدفاعية في العاصمة أنقرة.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "X"، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "‏أدين الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أنقرة. أفكاري وصلواتي مع أسر الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. نحن نقف متضامنين تمامًا مع شعب وحكومة تركيا ضد الإرهاب".

وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، قد أعلن في وقت سابق عن وقوع هجوم استهدف شركة "توساش"، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وعقب الهجوم، سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وتم إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.

ولاحقاً أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، الحصيلة النهائية للهجوم المسلح على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، مؤكداً قتل المهاجمين.

وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة "X"، إنه تم قتل مسلحين اثنين في الهجوم على مرافق شركة "توساش" في منطقة قهرمان قازان بأنقرة، وأدى أيضاً إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين بعضهم إصاباتهم خطرة.

وأدان يرلي قايا الهجوم "الشنيع"، داعياً المواطنين إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار تصريحات المصادر الرسمية فقط.