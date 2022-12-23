نيجيرفان بارزاني يدين "هجوم باريس" ويعلن تضامنه مع ذوي الضحايا الكورد

شفق نيوز/ أدان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف الجالية الكوردية في العاصمة الفرنسية باريس والذي اودى بحياة 3 مواطنين كورد.

وقال بارزاني في تغريدة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ادين مقتل ثلاثة مواطنين كورد في باريس اليوم.. اشاطر ذويهم الحزن واشكر تدخل الرئيس ماكرون".

وأضاف، "واثق بان الجهات المعنية في فرنسا يحققون العدالة للضحايا و ذويهم"، مبيناً أن "فرنسا كانت دائما داعمة لشعب كوردستان".

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، وقوع هجوم مسلح أدى الى مقتل واصابة 6 أشخاص بالقرب من مركز مخصص للجالية الكوردية.

وحدث إطلاق النار في شارع دانغيين في الدائرة العاشرة وسط العاصمة بالقرب من مركز للجالية الكوردية، وفق مسؤولة امنية فرنسية.

وذكر مصدر في الشرطة أن المسلح تم اعتقاله و"يبلغ حوالي الستين من العمر".