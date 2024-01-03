نيجيرفان بارزاني يدين تفجيرات إيران

شفق نيوز/ دان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، الهجمات التي ضربت مدينة كرمان الايرانية وأوقعت عشرات الضحايا.

وقال نيجيرفان بارزاني، "ندين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت اليوم مدينة كرمان في جمهورية إيران الإسلامية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من المواطنين الإيرانيين".

وأضاف "نعزي قيادة وحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية الصديق ونتعاطف معهم ونشاركهم أحزانهم، داعين الباري تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته وعطفه ويلهم عوائلهم وذويهم الصبر والسلوان ونرجو الشفاء العاجل للجرحى".

وأفادت هيئة الطوارئ الإيرانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن عدد ضحايا التفجيرين في كرمان ارتفع إلى 103 قتلى و141 جريحا.