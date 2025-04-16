نيجيرفان بارزاني يدين "بشدة" مخططات تهدد أمن الأردن

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة لما وصفها بـ"المخططات" التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال بارزاني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ندين بشدة المخططات التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الصديقة"، مؤكداً "تضامننا الكامل مع الأردن ووقوفنا الثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة شعبها".

واختتم رئيس الإقليم بيانه قائلاً: "كل التمنيات للمملكة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادة أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".