نيجيرفان بارزاني يدين الهجوم على كورمور: هذه الهجمات تعرض أمن البلاد للخطر

شفق نيوز/ شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بواجبها بمنع الهجمات على المنشآت الحيوية في اقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أدين بشدة الهجوم على حقل كورمور الغازي في جمجمال بمحافظة السليمانية، والذي أدى للأسف إلى سقوط شهداء وجرحى وتقليل الإنتاج في المحطة".

وتابع رئيس الاقليم؛ "أتقدم بالتعازي لأسر الشهداء وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى"ز

وأضاف "أن هذه الهجمات تعرض سلام واستقرار البلاد للخطر. ويجب على الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية القيام بواجبها لمنع تكرر هذه الهجمات والعثور على الجناة من أي جهة ومعاقبتهم العقاب القانوني".