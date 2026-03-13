نيجيرفان بارزاني يدين الهجوم على القوات الفرنسية بأربيل خلال اتصال مع ماكرون

شفق نيوز- أربيل

دان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الهجوم على مقر البيشمركة والقوات الفرنسية في أربيلن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني أعرب خلال الاتصال عن ٳدانته بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً مشتركاً للبيشمركة والقوات الفرنسية العاملة ضمن إطار التحالف الدولي بمنطقة مخمور الليلة الماضية، والذي أسفر عن وفاة أحد ضباط الصف الفرنسيين وإصابة عدد آخر من الجنود الفرنسيين".

وأضافت أن "بارزاني أعرب أيضا عن تعازيه الحارة وتعازي شعب كوردستان وتعاطفهم للرئيس ماكرون وشعب وحكومة فرنسا وعوائل ورفاق ضابط الصف الفرنسي الذي قدم حياته من أجل حماية الأمن ومواجهة الإرهاب، وأكد أن قلوبنا معهم، آملاً الشفاء العاجل للجرحى".

كما قدم بارزاني شكره وتقديره للدعم والمساعدات التي تقدمها فرنسا للعراق وإقليم كوردستان، ولتضحيات القوة الفرنسية المتواجدة في إقليم كوردستان. وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بأداء واجبها ومنع هجمات تلك المجاميع ومعاقبتها وتحول بذلك دون تعرض مصالح البلد وعلاقاته مع المجتمع الدولي للخطر، وفقا للبيان.

من جانبه، أعرب ماكرون عن شكره وتقديره لاتصال بارزاني وتعاطفه وتعاطف شعب كوردستان، وأكد أن فرنسا ستستمر في دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاتصال، ناقش الجانبان آخر تطورات الحرب وتداعياتها في المنطقة، وأكدا على تكثيف المساعي الرامية لإيقاف الحرب وحل المشاكل بالطرق السلمية.

وتعرّضت قاعدة مشتركة للبيشمركة والقوات الفرنسية في أربيل، ليل الخميس، إلى هجوم بطائرتين مسيرتين، أسفر عن إصابة 6 جنود فرنسيين بجروح وأودى بحياة أحدهم في وقت لاحقاً متأثراً بإصابته.

وأعلن مسؤول عسكري فرنسي، في وقت سابق يوم الجمعة، هوية الطائرة المسيرة التي استهدفت قاعدة عسكرية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مؤكداً أنها من طراز "شاهد".