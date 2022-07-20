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نيجيرفان بارزاني يدين قصف المصيف: على تركيا والعمال ايقاف الحرب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-20T17:00:08+0000
نيجيرفان بارزاني يدين قصف المصيف: على تركيا والعمال ايقاف الحرب

شفق نيوز/ أدان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، القصف التركي الذي استهدف سائحين في مصيف بإدارة زاخو، عادا استمرار المعارك "أمر غير مقبول" ويهدد سيادة العراق واستقرار الإقليم. 

وقال بارزاني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "ندين وبشدة القصف على مصيف في قضاء زاخو والذي استهدف اناسا مدنيين وادى الى مقتل واصابة عدد منهم".

واضاف ان "استمرار المعارك بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني هو أمر غير مقبول وتسبب بتهجير العديد من القرى، اضافة الى انه يهدد استقرار الإقليم وسيادة العراق".

وتابع بارزاني "نعزي اهالي الضحايا بهذا المصاب، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونؤكد ان حكومة الاقليم  على استعداد لتقديم جميع انواع الدعم والمساعدة للجرحى".

وأضاف بارزاني، ان على الجيش التركي ومسلحي العمال الكوردستاني ايقاف الحرب والاقتتال وعدم الاستمرار في التسبب بالقتل والدمار في المناطق الحدودية، مشددا أنه يجب أن يبعدوا شرورهم وكوارثهم عن اهالي اقليم كوردستان.

ودعا رئيس اقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية العراقية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الجريمة، والا  يتم تهديد أمن دول الجوار انطلاقا من الاراضي العراقية.

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