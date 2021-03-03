سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني يدين استهداف قاعدة عين الاسد ويطالب العراقيين بعدم السكوت

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-03T18:44:05+0000
نيجيرفان بارزاني يدين استهداف قاعدة عين الاسد ويطالب العراقيين بعدم السكوت

شفق نيوز/ أدان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد التابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا، مطالباً جميع الأطراف العراقية بعدم السكوت على تحول الأرض العراقية ساحة لتصفية الحسابات على حساب مصالح ومستقبل العراق.

واكد بارزاني في بيان، أن تكرار واستمرار مهاجمة قوات التحالف الدولي ضد داعش المتواجدة في العراق بطلب من الحكومة العراقية الاتحادية لمساندتها والتعاون معها لمواجهة الإرهاب يعد عملا ينافي المصالح تماما المصالح العراقية ويعرض السلم والاستقرار في البلاد وحاضره ومستقبله لخطر حقيقي.

واوضح بارزاني انه بلا شك في الوضع الحالي مازال هناك حاجة لاستمرار تعاون ومساعدات امريكا والتحالف الدولي لمنع اعادة تقوية داعش والقضاء التام على هذا التنظيم الإرهابي الذي تزداد تهديداته ومخاطره وتتوسع عملياته العسكرية وتحركاته الارهابية يوما بعد يوم.

وطالب بارزاني الحكومة والبرلمان والقوى والاطراف السياسية والمكونات والشعوب العراقية الا تسكت على هذه الهجمات ولا تسمح بتحويل العراق لساحة للصراع وتصفية الحسابات على حساب مصالح ومستقبل العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق من اليوم، إن متعاقدا أمريكيا قتل "بسكتة قلبية" عندما سقط ما لا يقل عن 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية والتي تضم قوات أمريكية غرب العراق.

related

نيجيرفان بارزاني: الآسايش ومكافحة الإرهاب أفشلتا مساعي الإرهابيين

Date: 2019-07-21 09:03:28
نيجيرفان بارزاني: الآسايش ومكافحة الإرهاب أفشلتا مساعي الإرهابيين

نيجيرفان بارزاني وظريف يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

Date: 2019-10-28 19:45:52
نيجيرفان بارزاني وظريف يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

رئيس اقليم كوردستان يدعو المجتمع الدولي للمساعدة بمواجهة فيروس كورونا

Date: 2020-03-11 18:30:30
رئيس اقليم كوردستان يدعو المجتمع الدولي للمساعدة بمواجهة فيروس كورونا

رئيس اقليم كوردستان يتعهد للأمم المتحدة بـ"تحقيق العدالة" في ملف مهم

Date: 2019-06-19 19:34:52
رئيس اقليم كوردستان يتعهد للأمم المتحدة بـ"تحقيق العدالة" في ملف مهم

بنس يصل الى اربيل وبارزاني يستقبله

Date: 2019-11-23 16:14:53
بنس يصل الى اربيل وبارزاني يستقبله

نيجيرفان بارزاني يضع اليد على "الخطر الحقيقي" وفرنسا تؤكد بارقام "تنذر بكارثة"

Date: 2019-10-17 20:57:24
نيجيرفان بارزاني يضع اليد على "الخطر الحقيقي" وفرنسا تؤكد بارقام "تنذر بكارثة"

بارزاني يوجه طلباً للمحكمة الجنائية العليا في العراق

Date: 2019-09-16 15:05:19
بارزاني يوجه طلباً للمحكمة الجنائية العليا في العراق

بيان مشترك لاجتماع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

Date: 2020-11-09 16:30:25
بيان مشترك لاجتماع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني