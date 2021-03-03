نيجيرفان بارزاني يدين استهداف قاعدة عين الاسد ويطالب العراقيين بعدم السكوت

شفق نيوز/ أدان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد التابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا، مطالباً جميع الأطراف العراقية بعدم السكوت على تحول الأرض العراقية ساحة لتصفية الحسابات على حساب مصالح ومستقبل العراق.

واكد بارزاني في بيان، أن تكرار واستمرار مهاجمة قوات التحالف الدولي ضد داعش المتواجدة في العراق بطلب من الحكومة العراقية الاتحادية لمساندتها والتعاون معها لمواجهة الإرهاب يعد عملا ينافي المصالح تماما المصالح العراقية ويعرض السلم والاستقرار في البلاد وحاضره ومستقبله لخطر حقيقي.

واوضح بارزاني انه بلا شك في الوضع الحالي مازال هناك حاجة لاستمرار تعاون ومساعدات امريكا والتحالف الدولي لمنع اعادة تقوية داعش والقضاء التام على هذا التنظيم الإرهابي الذي تزداد تهديداته ومخاطره وتتوسع عملياته العسكرية وتحركاته الارهابية يوما بعد يوم.

وطالب بارزاني الحكومة والبرلمان والقوى والاطراف السياسية والمكونات والشعوب العراقية الا تسكت على هذه الهجمات ولا تسمح بتحويل العراق لساحة للصراع وتصفية الحسابات على حساب مصالح ومستقبل العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق من اليوم، إن متعاقدا أمريكيا قتل "بسكتة قلبية" عندما سقط ما لا يقل عن 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية والتي تضم قوات أمريكية غرب العراق.