نيجيرفان بارزاني يدين استهداف القاعدة الإيطالية خلال اتصال مع تاجاني

شفق نيوز- أربيل

أدان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الهجوم على القاعدة العسكرية الإيطالية في الإقليم، خلال اتصال مع وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاجاني.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان، بحث في اتصال هاتفي مع أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وتأثيرات وتبعات الحرب على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأضافت "أدان بارزاني بشدة الهجوم الذي استهدف ليلة أمس القاعدة العسكرية الإيطالية في إقليم كوردستان. كما أكد على ضرورة أن تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف، وعدم السماح للجماعات الخارجة عن القانون بتعريض أمن ومصالح البلاد للخطر بعد الآن".

من جانبه، وإلى جانب إدانته للهجوم، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده ستستمر بكافة الأشكال في دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان لمواجهة التحديات والتصدي للهجمات الإرهابية، كما سيعززان تعاونهما المشترك لحماية الهدوء والاستقرار، كما ورد في البيان.

وتابع "في ختام الاتصال، أعرب بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لإيطاليا على الدعم والمساعدات المستمرة التي تقدمها للإقليم، وثمّن عالياً دور قوات ذلك البلد في إطار التحالف الدولي".