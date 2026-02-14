نيجيرفان بارزاني يدعو من ميونخ الى ضمان حقوق الكورد في الدستور القادم لسوريا

شفق نيوز- ميونخ

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الملف السوري على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء شهد بحث علاقات سوريا مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر مستجدات الأوضاع في سوريا وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار الجانبان، بحسب البيان، إلى أهمية حل الأزمات السورية وحماية حقوق المكونات كافة، كما تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية للنازحين وتعزيز الحوار الوطني من أجل مستقبل مستقر للبلاد.

من جهته، أعرب الرئيس بارزاني عن تمنياته بالنجاح والأمن والاستقرار لسوريا، مشدداً على أهمية ضمان وحماية حقوق الكورد في الدستور القادم لسوريا الموحدة.

بدوره، أشاد وزير الخارجية السوري، بدور قيادة إقليم كوردستان في الاتفاق بين دمشق و"قسد" ومساعدة النازحين، وجهودهم الرامية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ووصل رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس أول الخميس، إلى ألمانيا، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وعن جدول أعمال الزيارة، قالت رئاسة الاقليم، إنه خلال انعقاد المؤتمر، سيجري الرئيس نيجيرفان بارزاني مجموعة لقاءات واجتماعات مع قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان والتطورات في المنطقة عموماً.

ويعدّ مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يعقد سنوياً بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول، فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بمواضيع الأمن والاستقرار والمشاكل العالمية وبحث سبل إيجاد الحلول للمشاكل والتعقيدات.

ويستمر مؤتمر ميونيخ للأمن لليوم الثاني بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة و100 وزير، مع التركيز على مستقبل الأمن الأوروبي والتحولات الدولية.