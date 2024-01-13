نيجيرفان بارزاني يدعو من بغداد لحل مسألة الرواتب والموازنة بإقليم كوردستان ويثني على السوداني

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، القوى والأطراف السياسية إلى ضرورة تأدية دورها في العمل على حل مشكلة رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية، مؤكدا أن الناس في الإقليم يعيشون وضعا معيشيا سيئا جراء عدم معالجة هذه الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال اية الله محمد باقر الحكيم الذي جرت مراسمه في العاصمة بغداد.

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