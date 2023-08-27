نيجيرفان بارزاني يدعو إلى تشريع قانون جديد للادعاء العام والقضاء في كوردستان

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، إلى تشريع قانون جديد للإدعاء العام والقضاء في الإقليم، مشددا على ضرورة حماية القانون وعدم السماح بتقويض سيادته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تخرج الدفعة الرابعة لمعهد القضاء التي تضم 60 قاضياً ومدعياً عاماً الذين سيباشرون أعمالها في محاكم إقليم كوردستان.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني، إن القانون يمنح القاضي القدرة على أن يكون شجاعاً، وينبغي للقاضي أيضاً رفض الإملاءات وفرض الآراء عليه، مؤكدا أنه يتعين على المواطنين أن يشعروا بالطمأنينة بالقوانين، وهذا ما يؤكد نجاح القضاء.

وشدد على ضرورة منع خرق القوانين، قائلا: إن من مسؤولية الجميع حماية القوانين ومنع خرقها، وعلى رأسهم رئاسة إقليم كوردستان التي ستقف مع القضاء في هذا الجانب.

كما أردف رئيس الإقليم بالقول: نحن لا نقول إنه لا توجد مشاكل في إقليم كوردستان، ولا نقول ايضا إن: الأمور تسير على قدر كبير من الدقة، بل توجد تحديات تواجه السلطة القضائية وينبغي تجاوزها.

وخاطب نيجيرفان بارزاني القضاة والمدعين العامين المتخرجين بالقول: "لدينا إرادة جدية وقوية من أجل أن يتسيّد القانون، ونتعاون معكم خطوة بخطوة في هذا المجال، ولا نسمح لأي جهة بأن تقوّض سيادة القانون".

وأشار إلى أنه "من الضروري وضع مشروع قانون جديد للادعاء العام والقضاء في كوردستان، لكي يتم تنظيم هيكلية عملهم، وأن يتم تقديم مقترح القانون الى برلمان كوردستان لتشريعه".