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نيجيرفان بارزاني يدعو إلى اجراء مراجعة جدية وشاملة للتعليم في الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-19T07:34:49+0000
نيجيرفان بارزاني يدعو إلى اجراء مراجعة جدية وشاملة للتعليم في الإقليم

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد إلى إجراء مراجعة جدية لقطاع التربية والتعليم في الإقليم، وشموله بعملية الإصلاح الحكومي.

وقال الرئيس بارزاني في كلمة له خلال مشاركته في منتدى النظام التربوي الذي تنظمه الجامعة الامريكية في دهوك، إن قطاع التربية هو الأساس في نشأة أي مجتمع بالعالم، مشددا على أن نظام التربية والتعليم ومن مرحلة رياض الأطفال ومرورا بالثانوية وانتهاء إلى التعليم العالي بحاجة إلى مراجعة جدية وشاملة، وإلى شمولها بالإصلاح الحكومي بشكل يتلائم مع المعايير الدولية.

وأضاف أن تطور المعلومات والتكنولوجيا تسير بسرعة فائقة، وإذا لم نلتحق بها فإننا سنبقى في مكاننا وبشكل سيء، مشددا على ضرورة الالتحاق بقافلة التطور في العالم من خلال تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه التربية والتعليم.

وأكد أن التعليم يساهم بتوفير فرص العمل ويطور ويرفع من مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان المتقدمة.

كما شدد رئيس الإقليم على أهمية أن تكون المراحل الدراسية كافة مكملة بعضها للآخر، قائلا: إن التعليم يحتاج إلى التطوير المستمر من خلال زيادة إعتماد اللغة الإنجليزية في المناهج، واللغات العالمية الأخرى.

كما أشار نيجيرفان بارزاني إلى ضرورة ربط سوق العمل والتجارة في الإقليم بالتعليم من خلال فتح المزيد من المراكز والمعاهد المهنية.

وتابع بالقول إن التعليم لا ينبغي أيضا أن يقتصر على مجال تطوير التكنولوجيا والمعلومات فقط بل يجب ان تساهم التربية في المجال الإنساني وبناء الإنسان من خلال الاستفادة من الثروة الأدبية والعرفانية الهائلة التي تركها العشرات من الشعراء الكورد.

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