نيجيرفان بارزاني يدعو ألمانيا لمواصلة دعمها للعراق والاقليم للقضاء على الارهاب

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، ألمانيا إلى استمرار دعمها للعراق والإقليم للقضاء على الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني التقى في العاصمة الألمانية برلين بوزير الدولة الالمانية للشؤون الخارجية توبياس ليندنر، واعرب خلال الاجتماع عن سعادته بمستوى علاقة المانيا مع العراق واقليم كوردستان وتحدث عن النتائج الايجابية لزيارة رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني الى برلين.

وطالب بارزاني، المانيا بالاستمرار في دعمها للعراق واقليم كوردستان من اجل حماية الامن والاستقرار ومواجهة مخاطر داعش.

من جانبه اكد ليندنر استعداد المانيا لدعم العراق واقليم كوردستان في اي وقت واي مجال، مشدداً ايضا على استمرار مهام القوات الالمانية في اطار التحالف الدولي لمحاربة داعش.

كما ان الوضع الداخلي لاقليم كوردستان والانتخابات واخر مستجدات المنطقة بشكل عام كانت محاور اخرى خلال الاجتماع الذي حضره السفير العراقي لدى المانيا.