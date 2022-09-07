نيجيرفان بارزاني يدعو للحوار ووضع استقرار العراق في المقدمة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، ان حل المشاكل في العراق لا يتم إلا من خلال الحوار بمشاركة جميع الأطراف.

وذكر بيان من رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل، اليوم، في مكتبه بأربيل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلا فاريولا، وجرى خلال اللقاء التأكيد على نية الاتحاد الأوروبي توسيع عمله في اقليم كوردستان والعراق.

واكد بارزاني، انه لا يمكن حل المشاكل في العراق الا من خلال الحوار بمشاركة جميع الأطراف، لذا يجب على الجميع وضع استقرار العراق في المقدمة ‏وأن يعملوا جاهدين على ذلك.

من جانبه أثنى فاريولا، خلال اللقاء على جهود رئيس الاقليم في جمع الأطراف السياسية من خلال المبادرات التي أطلقها.

بدوره هنأ بارزاني السفير الجديد بمناسبة استلام منصبه، مؤكدا على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في قضايا حرية التعبير وحقوق الانسان.