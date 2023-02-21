نيجيرفان بارزاني يدعو للحفاظ على جميع اللغات و اللجهات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، إلى الحفاظ على جميع اللغات واللهجات في الإقليم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في تغريدة نشرها على "تويتر" في مناسبة اليوم العالمي للغة الأم، إنه "نؤكد الحفاظ على اللغة الكوردية وجميع اللغات واللهجات في كوردستان".

وأضاف "تحية للاقلام التي تخدم اللغة الأم و للذين يحافظون على تعددية اللغات والثقافات في كوردستان و يعملون للتعايش".

وبهذه المناسبة قال رئيس حكومة الإقليم في تغريدة له على "تويتر"، إنه "اهنئ جميع القوميات و المكونات في اقليم كوردستان بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم".

وأردف بالقول إن الحفاظ على اللغة الأم و تنميتها واجب علينا جميعا .

وتابع مسرور بارزاني "سأبدأ من نفسي و انشر التغريدات باللغة الكوردية اكثر من اليوم فصاعدًا".