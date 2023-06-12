نيجيرفان بارزاني يدعو للاستفادة من تجارب الأردن الناجحة صحياً وتربوياً

شفق نيوز / أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن أربيل وبغداد، يمكنهما الاستفادة من التجارب الناجحة للأردن في المجالين الصحي والتربوي.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الإقليم، وزير الصحة الأردني فراس الهواري، والوفد المرافق له، بحضور كل من وزير الصحة في حكومة الإقليم، ووزير الصحة الاتحادي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، الحديث عن تنظيم الأسبوع الصحي الكوردستاني الأردني الذي يجري الآن في أربيل، وتسليط الضوء على مواضيعه.

وعبر نيجيرفان بارزاني، عن شكره للمساعدة والتعاون بين وزارة الصحة في الإقليم والحكومة الاتحادية مع وزارة الصحة الأردنية، مؤكداً أن "إقليم كوردستان والعراق، يمكنهما الاستفادة من التجارب الناجحة للأردن في المجالين الصحي والتربوي.

وأوضح البيان، أن "تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع الأردن، والمساعدة و التعاون الأكثر في المجال الصحي والطبي"، كان محوراً آخر خلال اللقاء.