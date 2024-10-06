(صور) نيجيرفان بارزاني يدعو لحماية انجازات كوردستان: انتقلنا من مرحلة النضال إلى تقدمية أكثر

شفق نيوز/ اثنى نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الأحد، على صبر الشعب الكوردي في تحمل الصعاب، مشيراً إلى إنجازات "البارتي" في تقدم اقليم كوردستان.

وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني في كلمة خلال حفل انتخابي في أربيل؛ "اليوم نجتمع هنا للحملة الانتخابية تحت شعلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني. لقد أصبحت قصة الشعب الكوردي والبارتي توأمًا لا يمكن فصله أبدًا، لقد كان قوة ضد النظام القمعي من أجل الحرية. والديمقراطية والعدالة".

واضاف أن "طريقنا لم يكن سهلاً في الماضي، نحن لسنا خالينَ من المشاكل الآن، ولن نخلو من مشاكل في المستقبل القريب والبعيد. هذا هو مسار الحياة".

وأشار إلى أن "أشخاصا آخرين وأحزاباً أخرى يكافحون من أجل الوصول إلى مستوى الحزب الديمقراطي الكوردستاني. ونحن كحزب نقلنا كوردستان إلى مرحلة أكثر تقدما، كما علينا أن نحمي إنجازات حكومة إقليم كوردستان منذ عام 1992".