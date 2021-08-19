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نيجيرفان بارزاني يدعو لجعل ذكرى عاشوراء حافزا لمحو فكر وثقافة العنف والتطرف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-19T07:48:24+0000
نيجيرفان بارزاني يدعو لجعل ذكرى عاشوراء حافزا لمحو فكر وثقافة العنف والتطرف

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس إلى جعل ذكرى العاشر من محرم حافزا لنبذ العنف والتطرف ونبذ الخلافات.

وقال بارزاني في تغريدة اليوم "لنجعل من ٳحیاء ذكری واقعة عاشوراء الأليمة حافزا لمحو فكر وثقافة العنف والتطرف ونبذ الخلافات، وٳلهاما لتوطید ٲواصر المحبة ومبادئ التسامح والتعایش بین ٲطیاف الشعب لٳرساء الاستقرار والسلام في بلدنا".

وأضاف "كما ٲني لیحدوني الٲمل ٲن تنعم شعوب العالم بالسلام والرخاء كافة".

وقُتل الإمام الحسين بن علي ومعه كوكبة من أهل بيته وأصحابه علي يد جيش تابع لثاني خلفاء بني أمية يزيد بن معاوية في "واقعة الطف" أو ما تعرف تاريخيا بأسم معركة كربلاء التي حدثت في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة .

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