نيجيرفان بارزاني يدعو لترسيخ ثقافة المساواة والعدالة وحماية المرأة من "التطرف والعنف"

شفق نيوز - أربيل

دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بمناسبة الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة، الى ضرورة ترسيخ ثقافة المساواة والعدالة، وحماية النساء من التطرف والعنف.

وبهذه المناسبة هنأ الرئيس في بيان، نساء كوردستان والعراق والعالم، معربا عن أمله "النجاح الدائم والريادة في مسيرتهن المليئة بالفخر لتحقيق العدالة والمساواة".

وقال الرئيس إنه "كان للنساء في كوردستان، على مدار التاريخ، دور ثوري وسلمي وأثبتن شجاعة وصموداً منقطعي النظير. والآن، وبينما يمر إقليم كوردستان بمرحلة بناء وتوطيد المؤسسات، فإن حضور المرأة الفاعل في جميع مجالات السياسة والبيشمركة والاقتصاد والإدارة والتربية والتعليم موضع فخر كبير لنا".

وأكد على أن "بناء مجتمع آمن مستقر ومتقدم، لن يتحقق بدون ضمان كامل حقوق المرأة وحرياتها وتعزيز مكانتها في جميع مواقع صنع القرار". مردفا بالقول: نحن ملتزمون، كما كنا دائماً، بترسيخ ثقافة المساواة والعدالة والقضاء على جميع أنواع التمييز والعنف ضد المرأة، سواء على مستوى العائلات أو في الأماكن العامة.

وتابع رئيس الاقليم القول إن "حماية كرامة المرأة وحقوقها مسؤولية مشتركة للحكومة والعائلة والمجتمع المدني والإعلام وجميع المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والدينية".

وأكد أن "هناك حاجة إلى أعمال واستراتيجيات جديدة تؤمّن المجال والفرص المتساوية للنساء ليكون لهن المزيد من الدور الفعال في صياغة مستقبل البلد"، مشددا على أنه "يجب أن تكون كوردستان على الدوام نموذجاً مشرقاً في مجال المساواة واحترام حقوق الإنسان وحماية المرأة من التطرف والعنف".