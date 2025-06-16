نيجيرفان بارزاني يدعو لتحرك دولي عاجل لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، معرباً عن تعازيه بسقوط ضحايا من الشخصيات العسكرية والأكاديمية والمدنيين جراء القصف.

وبحسب ما نقلته وكالة "إيلنا" الإيرانية، دعا بارزاني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع تفاقم التوتر وانعدام الأمن في المنطقة، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن "شكره للمواقف المنددة التي صدرت من قادة سياسيين ورجال دين في العراق، بما في ذلك في إقليم كوردستان، تجاه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الأمني الموقع بين إيران والعراق، بما يشمل الإقليم، لمنع استغلال الأوضاع الأمنية من قبل أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية".

وأكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية "ستواصل عملياتها الحازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني وشعبها، إلى حين وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنه".