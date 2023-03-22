نيجيرفان بارزاني يدعو لاغتنام شهر رمضان للتسامح وتجاوز الخلافات

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، المسلمين بحلول شهر رمضان، داعياً إلى اغتنام هذا الشهر كفرصة للتسامح والتصالح والعمل المشترك لتجاوز الخلافات وتقديم الخدمات.

وقال بارزاني في برقية تهنئة ورد لوكالة شفق نيوز "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بأحر التهاني للمسلمين كافة في إقليم كوردستان والعراق والعالم. وأتضرع إلى الباري تعالى أن يحمل الشهر الفضيل الخير والسعادة والأمان والطمأنينة، وأن يتقبل سبحانه وتعالى صيام وعبادات الجميع".

واضاف "لنتخذ من القيم الإنسانية وعبر ومعاني هذا الشهر الكريم فرصة جديدة للتسامح والتصالح والسعي المشترك من أجل الوئام وتوحيد الصف والعمل المشترك، لنتمكن جميعنا معاً من تجاوز المشاكل والخلافات ونقدم خدمات أفضل لكوردستان وللمصالح العليا لشعبنا ووطننا".