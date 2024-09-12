نيجيرفان بارزاني يدعو لاستنساخ التجربة الكورية الجنوبية في كوردستان والعراق كافة

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الى استنساخ التجربة الكورية الجنوبية في الإقليم والعراق كافة، معربا عن استعداد الاقليم لتوسعة وتعزيز العلاقات في المجالات كافة مع تلك البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل بمناسبة مرور 20 عاما على قدوم "فريق الزيتون" الكوري الجنوبي العسكري الى اقليم كوردستان التي جرت في مدينة اربيل بحضور السفير الكوري الجنوبي في العراق.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته، إنه "قبل 20 عاما لم تكن هناك اية علاقات بين كوريا الجنوبية واقليم كوردستان، وبعد العام 2004 وقدوم فريق الزيتون الكوري العسكري من هنا بدأت العلاقات بين الجانبين".

وأضاف أن "القوات الكورية الجنوبية اصبحت جزءا من التحالف الدولي في بناء العراق، ومهمتها لم تقتصر على الجانب العسكري فقط بل كانت انسانية وخدمية".

ومضى رئيس الاقليم بالقول إنه "بعد 20 عاما بصمات الفريق الكوري باتت واضحة ليس في المجال العسكري وحسب بل في مختلف المجالات في كوردستان وكان "فريق الزيتون فريقا جيدا ومحبوبا للغاية لدى الشعب الكوردي".

كما أشار نيجيرفان بارزاني الى ان فريق الزيتون الكوري الجنوبي أسهم في تدشين 60 مدرسة و15 مركزا طبيا في اقليم كوردستان

واستطرد بالقول "استذكر لدى زيارتنا الى كوريا الجنوبية وبعد وصولنا الى سيؤول كيف تم استقبالنا بحفاوة هناك"، مؤكدا "نحن في اقليم كوردستان سعيدون ونفتخر بتلك العلاقات الودية والجيدة مع كوريا الجنوبية، ومستعدون لتوسعتها وتعزيزها في المجالات كافة".

ونوه نيجيرفان بارزاني الى ان التجربة الكورية محل اهتمام للعالم أجمع، مردفا بالقول، إن إقليم كوردستان والعراق يستطيعان الاستفادة من التجربة الكورية التي تمكنت من أن تتخطى مآسي وويلات الحروب والدمار وباتت رابع دولة متقدمة في العالم".

وتابع بالقول إن "اقليم كوردستان لديه ارضية مناسبة لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال ولديه مشاريع استثمارية واعدة، ويمكن لكوريا الجنوبية ان يكون لها دورفي هذا المجال".