نيجيرفان بارزاني يدعو في يوم العلم الكوردستاني لجعل الإقليم موطناً للتعايش ونموذجاً للتسامح

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، لجعل الإقليم موطناً للتعايش، ونموذجاً للتسامح يُحتذى به بين شعوب المنطقة والعالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بمراسم أُقيمت في رئاسة الإقليم بمناسبة يوم العلم الكوردستاني.

وهنأ الرئيس نيجيرفان بارزاني جميع الكورد وكوردستان وقوات البيشمركة بهذا المناسبة التي وصفها بالمباركة.

وقال الرئيس إن "علم كوردستان لوحة ملونة رُسمت بدماء الشهداء، وبإرادة المناضلين، و بالتعايش المشترك لجميع أولئك الذين يعتبرون كوردستان بيتاً وموطناً لهم".

وتطرق نيجيرفان بارزاني الى ألوان العلم، قائلا: ولتكن ألوان علمنا توقظ الرغبات والقيم السامية في نفوسنا، وان اللون الأبيض يرمز الى العدالة، والسلام، والتعايش المشترك، واللون الأخضر يرمز الى الحياة واستمرارها والى النضال، واللون الأحمر يرمز الى الصمود، والكفاح، وقدسية دماء الشهداء، وطريق حرية كوردستان، والشمس الصفراء التي تتوسط علمنا تكون الشعاع الذي نستمد منه تحقيق آمالنا وأمنياتنا بالوصول إلى حق تقرير المصير".

ونوه إلى أن "هذا العلم، رغم أنه يرمز إلى الوطن الواحد، فهو يربط أيضًا قلوب ابناء هذا البلد فردا فردا، وأينما كانوا، بالكورد وجميع المكونات الأخرى، لذلك فليجدد رفع العلم اليوم العهد في أنفسنا لتجاوز الانقسامات، وأن نحترم اختلافاتنا، ولنبني معًا أمة تكون أمل جميع الذين يعيشون في كوردستان".

وتابع رئيس الإقليم بالقول "أتمنى أن تصبح كوردستان موطناً للتعايش ونموذجاً للتسامح بين شعوب المنطقة والعالم".

وأردف قائلا إن "علمنا هو رمز لتطلعاتنا المشتركة، ورمز لمواجهة التحديات والتغلب على العقبات، و إنه يرمز إلى التزامنا بمستقبل أكثر إشراقًا لنا جميعًا".