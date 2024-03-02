نيجيرفان بارزاني يدعو بلغاريا إلى رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، جمهورية بلغاريا إلى رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الإقليم.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس البلغاري رومن راديف في اليوم الثاني من مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان أن "اللقاء ركّز على تطوير العلاقات بين بلغاريا والعراق وإقليم كوردستان في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والرياضة والسياحة والزراعة، فضلا عن بحث فرص تعزيز التعاون والاتفاقيات الثنائية في مجال الدراسة الجامعية والتعليم العالي، والرحلات الجوية المباشرة بين بلغاريا والعراق بما في ذلك إقليم كوردستان".

ونقل البيان عن الرئيس نيجيرفان بارزاني، قوله إن: إقليم كوردستان يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع الدول الصديقة في أوروبا، معربا في الوقت ذاته عن رغبة الإقليم في توسيع التعاون مع بلغاريا باعتبارها دولة صديقة وعضواً في الاتحاد الأوروبي، لذلك دعا بلغاريا إلى رفع مستوى تمثيلها في إقليم كوردستان.

وفي لقاء آخر بحث الرئيس نيجيرفان بارزاني، مع وزير الدفاع التركي يشار غولر في انطاليا، آخر التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، ومخاطر الإرهابيين وتهديداتهم.

وذكر بيان ثان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الجانبين اتفقا بالرأي على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وبذل الجهود في منع المزيد من تصعيد التوترات، كما شددا على تطوير علاقات تركيا مع العراق وإقليم كردستان.