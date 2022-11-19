نيجيرفان بارزاني يدعو الأحزاب للاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في الإقليم

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الأحزاب الكوردستانية إلى الإتفاق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين عقب مشاركته بمجلس العزاء المقام لضحايا انفجار خزان الغاز في مدينة السليمانية وعلى هامش زيارته المصابين جراء الحادث في مستشفى "شار".

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في تصريح للصحفيين، إنه "كرئيس لإقليم كوردستان وبما يمليه الواجب الملقى على عاتقه بعث برسالة الى برلمان كوردستان بشأن مسألة الانتخابات"، معربا عن أمله بأن تتفق الأحزاب حول هذا الموضوع.

وأضاف انه "تم تمديد عمر البرلمان لعام واحد، وبالتأكيد خلال هذا العام يتعين إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم".

وسُئل حول الخلافات القائمة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، فأجاب نيجيرفان بارزاني قائلا "بكل تأكيد من حيث المبدأ الواضح والصريح فإننا ومن غير وحدة الموقف والصف فلن نحقق أي مكسب لهذا الإقليم".

وأردف بالقول "نحن أحزاب متعددة وبالتأكيد لدينا آراء مختلفة، ولكن الأمر المهم والذي يتعين بأن يكون في مقدمة الأولويات هو مصلحة إقليم كوردستان وينبغي تقديمه على المصالح الحزبية وعلى أي شيء آخر".

وذكر رئيس الإقليم "إنني أعتقد أن بإمكاننا أن نحل المشاكل، وان البيان الختامي للمؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني نص على فتح صفحة جديدة، والشروع بزيارة الأحزاب كافة في الإقليم والتفاوض معها"، مؤكدا أن "هناك جهدا جديا يُبذل في معالجة الخلافات والمشاكل عن طريق المباحثات ومن على طاولة الحوار"