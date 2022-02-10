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نيجيرفان بارزاني يدعو الكتاب الكورد لممارسة دورهم: سنكون معيناً وسنداً لهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-10T12:51:36+0000
نيجيرفان بارزاني يدعو الكتاب الكورد لممارسة دورهم: سنكون معيناً وسنداً لهم

شفق نيوز/ بعث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس برقية تهنئة إلى اتحاد الكتاب الكورد بمناسبة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين على تأسيسه.

وقال الرئيس بارزاني "في هذه الذكرى المجيدة، ننظر بتقدير لأكثر من نصف قرن من كفاح اتحادكم الرصين المناضل. هذا التنظيم الثري بنتاجاته وعطاءاته، الذي قدم خدمة مشهودة ومستمرة ومتواصلة للأدب واللغة والثقافة الكوردية، وفي ميادين النضال كان أنموذجا للشجاعة ورمزا لتصدي الظلم والقمع وكان دوماً في خندق شعبه وأمته.

وأضاف "من أجل حاضرنا ومستقبلنا، نتطلع إلى اتحاد الكتاب الكورد وكتاب وأدباء كوردستان كافة، ليمارسوا دورهم الفاعل في تنمية روح الانتماء للوطن، بناء الإنسان، الحرية وحماية سمات وهوية وتراث الكورد وكوردستان، وسنكون نحن معيناً لهم وسنداً بشتی الصور".

وتابع رئيس إقليم كوردستان بالقول "في هذه المناسبة، نحيي الذكرى الخالدة للكتاب الشهداء، الذين لم ينحنوا هامات أقلامهم العالية في خنادق النضال والدفاع عن الحرية وحقوق الشعب، وقدموا أرواحهم الطاهرة متمسكين بمواقفهم. فتحية إجلال لعوائلهم الشامخة. تحية للأرواح الطاهرة لكل الكتاب الذين كرسوا حياتهم لخدمة الكلمة الكوردية والتقدم الثقافي والتراثي لشعب كوردستان".

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