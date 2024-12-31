نيجيرفان بارزاني يدعو القوى السياسية في كوردستان إلى تجاوز الخلافات

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء، القوى السياسية الكوردية إلى تجاوز الخلافات والعمل معاً مستقبل كوردستان.

وقال بارزاني في بيان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، 2025، ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أتقدم بأحر التهاني إلى جميع مواطني كوردستان الأعزاء، وأخص منهم عائلات الشهداء الكريمة، والبيشمركة الأبطال، وقوات الأمن الداخلي، وجميع مكونات كوردستان، كما أتقدم بالتهنئة إلى شعوب العراق والعالم أجمع. آملاً أن يكون العام الجديد عاماً مليئاً بالسلام والاستقرار والتنمية والخير والسعادة للجميع".

وأضاف "لقد شهد عام 2024، تغييرات وتحولات كبيرة في المنطقة، وألقت التحديات الأمنية والسياسية بظلالها على الوضع في المنطقة بأكملها. هذه التطورات تتطلب منا تفكيراً سامياً وتعزيزاً للوئام والوفاق الداخلي لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار، وللاستفادة من الفرص المتاحة".

وتابع رئيس الاقليم؛ "من هذا المنطلق، أدعو جميع الأطراف السياسية ومكونات كوردستان إلى العمل معاً لتجاوز الخلافات والمضي قدماً نحو المستقبل بروح المسؤولية الوطنية المشتركة". وأشار إلى ان "في هذه المرحلة وفي ظل الظروف الراهنة، يعد العمل المشترك والموحّد السبيل الوحيد لتعزيز مكانة إقليم كوردستان ونيل حقوقنا المشروعة. لذلك، أؤكد على أهمية الإسراع في تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان".

واكد أن "بهذه المناسبة، أجدد التزام إقليم كوردستان بالعمل مع الحكومة الاتحادية العراقية وشركائنا الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وإيجاد حلول دائمة للمشاكل. إن التعاون بيننا سيكون عاملاً للاستقرار والسلام والتنمية في العراق والمنطقة، وسيساعد في تعزيز التعايش السلمي بين شعوب ومكونات المنطقة".

وشدد على أن "إقليم كوردستان، بالإرادة المخلصة لشعبه من جميع المكونات والقوى الوطنية، لديه القدرة على تجاوز التحديات والاستمرار في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فلنعمل بأمل لنجعل من العام الجديد فرصة للعمل الجاد وتحقيق تطلعات شعبنا"، وختم البيان بالقول "عام جديد مبارك للجميع".