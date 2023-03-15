نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لتخصيص ميزانية لحلبجة والاسراع بتشريع قانون النفط والغاز

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى تخصيص ميزانية خاصة بمحافظة حلبجة ضمن الموازنة بعد اعتبارها رسميا المحافظة الـ19 للعراق، مؤكدا على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال كلمته في ملتقى السليمانية الدولي السابع ان الاقليم يدعم كل خطوات حكومة السوداني، ويأمل بتطبيق البرنامج الحكومي الذي سيكون الاقليم اول الداعمين له .

واضاف اننا نجد خطوات السوداني خطوات جيدة وهو مهتم في جميع مناطق العراق، ونثمن عاليا قرار حكومته في اقرار الموازنة الاتحادية ونأمل ان يكون إقرار قانون النفط والغاز بنفس الروحية .

وقال رئيس الإقليم: باسمي وباسم أهالي حلبجة تثمن عالية جهود الأخ العزيز رئيس الحكومة العراقية حول قرار تحويل حلبجة إلى محافظة وبعد 20 عاما، داعيا إلى تخصيص ميزانية لها لإعادة اعمار المحافظة وتعويض ذوي ضحايا القصف الكيمياوي.

وأكد أنه منذ تغيير النظام نتطلع ان نراجع كل الخطوات التي قمنا بها خلال تلك الفترة.