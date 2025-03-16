نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لاكمال إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، الحكومة العراقية الى اكمال جميع إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة.

جاء ذلك في بيان أصدره في الذكرى الـ37 على القصف الكيمياوي لحلبجة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في البيان، إنه "لم يكن القصف الكيمياوي لحلبجة مجرد جريمة، بل جزءاً أليماً من سلسلة جرائم وإبادة جماعية هدفها محو شعب كوردستان".

وأضاف ان "الشعب الذي كانت جريمته الوحيدة هي مطالبته بحقوقه المشروعة في الحياة والحرية. فأصبحت حلبجة رمزاً لمظلومية شعبنا وشاهداً على بشاعة الجرائم التي اقترفها النظام ضده، ولو كانت العدالة الحقيقية قائمة، لكانت تلك الفاجعة وحدها تكفي للإقرار بجميع الحقوق المشروعة لشعب كوردستان".

وجدد التأكيد على "ضرورة تعويض أبناء حلبجة وجميع ضحايا الإبادة الجماعية والأنفال، وتقديم أفضل الخدمات لهم في المجالات كافة"، لافتا الى أن "من واجب الحكومة العراقية أن تضطلع بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا وتفي بكل الإلتزامات لحلبجة وسكانها وتحقق لهم العدالة".

كما طالب نيجيرفان بارزاني الحكومة العراقية بـ"أن تكمل جميع إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة"، مؤكدا أنه "على المجتمع الدولي أن يواصل مساعيه لمنع تكرار أمثال هذه الجريمة في أي بقعة من العالم".

وتابع بالقول إن "إقليم كوردستان اليوم، بكيانه الدستوري والاتحادي وكل مكاسبه، هو نتاج نضال وتضحيات الشهداء، ومن واجبنا جميعاً أن نحميه بوحدة الصف والتلاحم.

واختتم رئيس الاقليم بيانه قائلا "إن الوفاء لضحايا حلبجة ولجميع شهداء كوردستان يكون بتوطيد التعاضد والتفاهم والتعاون لحماية حقوق شعب كوردستان".

ووقعت مجزرة حلبجة في 16 آذار/مارس 1988، عندما قصف نظام صدام حسين المدينة بالأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل أكثر من خمسة آلاف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة آلاف آخرين بجروح خطيرة، لا يزال العديد منهم يعانون من تبعاتها الصحية حتى اليوم.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه غير أن مجلس النواب اخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.

وتتمتع حلبجة بخصوصية لدى الكورد بسبب القصف الكيماوي الذي تعرضت له في زمن النظام السابق.

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة الاقليم السابق) في 13 آذار 2014 على قرار إنشاء المحافظة الجديدة وأعلنت حلبجة كمحافظة رابعة لكوردستان؛ وقد صدر القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة.

وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19 ، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة اعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول من العام 2020.