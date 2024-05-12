نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية الى تخصيص ميزانية لمواجهة تغير المناخ

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، الحكومة الاتحادية في بغداد الى تخصيص ميزانية لمواجهة التغير المناخي والحد من تأثيراتها السلبية على البلاد، مؤكد على ضرورة التعاون بين اربيل وبغداد في هذا المجال.

حديث رئيس الاقليم جاء في كلمة له خلال انطلاق أعمال مؤتمر الجفاف و التغيرات المناخية و سياسات الاقتصادية و الديمغرافية في العراق الذي انعقد في اربيل برعايته شخصياً.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته، إن العراق يقع تحت تأثير كبير لتغير المناخ، وفق أحدث التقارير للأمم المتحدة، وهو خامس دولة تقع تحت تأثير تغير المناخ، وهذا يؤثر على مناحي الحياة في اقليم كوردستان والبلاد كافة، ويتسبب بالتصحر وخسارة الأراضي الزراعية.

وأكد أنه "نخسر سنويا مئات آلاف الكيلومترات المربعة اضافة الى المياه السطحية والجوفية التي تقل باستمرار، وضعف الأمن الغذائي، والهجرة من العراق و اقليم كوردستان الى بلدان الخارج"، منوها الى أنه "في السنوات الاخيرة حدثت هجرة داخلية حيث ترك 130 الفاً من السكان في العراق مناطق سكناهم، ونزحوا الى مناطق أخرى اضافة الى تضرر الأمن المجتمعي، وزيادة نسبة الفقر، وارتفاع معدلات المشاكل الصحية جراء تغير المناخ والجفاف".

كما أشار رئيس الإقليم إلى أن "الوضع الراهن جعل من العراق لا يستطيع أن يتدارك هذه المشاكل، ونحن في العراق وكوردستان نحتاج إلى العمل بسرعة في وضع الخطط على المدى القريب والمتوسط والبعيد لمواجهة تهديدات تغير المناخ، ونسد الطريق أمام تأثيراته"، مشددا على أنه ينبغي أن يكون لهذا الموضوع الأولوية والمزيد من الجدية في سياسة وخطط الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان".

ومضى بالقول، إنه "يتعين أن يتم تأمين ميزانية من قبل الحكومة الاتحادية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، ومنح المؤسسات المتخصصة في هذا الجانب صلاحيات أوسع، وينبغي طبع منهاج تعليمية تولي اهتماما أكبر مجال مواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وعدم تلويث المياه"، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المجتمع من قبل المراكز التوعوية والمثقفين والأكاديميين ورجال الدين ضمن إطار التثقيف على حماية البيئة.

وتابع نيجيرفان بارزاني بالقول، إنه "بحكم أن العراق أكثر مصادر مياهه من دول الجوار، فإنه مجبر على أن يولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع لتأمين الأمن المائي"، لافتا الى أنه "ينبغي تدارك الموقف، والتعاون مع دول الجوار والعالم بأسره لكي نتمكن من مواجهة تغير المناخ".

واقترح رئيس الاقليم، وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة هذه المشكلة، مردفا بالقول، إن "اقليم كوردستان لديه الكثير من مصادر المياه، و يتعين إنشاء السدود، وبناء مشاريع خزن المياه".

وحث نيجيرفان بارزاني الحكومة العراقية على مساعدة ومساندة حكومة اقليم كوردستان في بناء السدود والبرك مما يساهم في خزن المياه، وتقليل مخاوف تغير المناخ، داعيا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الى مساعدة الإقليم في هذا المجال.