نيجيرفان بارزاني يدعو البابا لزيارة العراق وكوردستان خلال لقاء في الفاتيكان (صور)

شفق نيوز- الفاتيكان

التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، وعقد الجانبان اجتماعاً جرى خلاله بحث أوضاع المكونات في العراق وإقليم كوردستان.

ونقلت رئاسة الإقليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، عن بارزاني تأكيده خلال اللقاء أن المسيحيين وبقية المكونات الدينية والقومية يشكلون جزءاً أساسياً من تاريخ وهوية العراق وإقليم كوردستان، مشدداً على دورهم في صياغة مستقبل البلاد.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن تقدير الإقليم والعراق لدور الفاتيكان في تعزيز الحوار والتعايش، مشيراً إلى أهمية الزيارة التاريخية للبابا الراحل فرنسيس، وموجهاً دعوة رسمية للبابا ليون الرابع عشر لزيارة العراق وإقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب البابا ليون الرابع عشر عن سعادته باللقاء، مشيداً بثقافة التسامح والتعايش في إقليم كوردستان والعراق، وبالدور الذي لعبه الإقليم في إيواء وحماية النازحين والمسيحيين خلال المراحل الصعبة.

وبحث الجانبان الأوضاع العامة في المنطقة، معربين عن أملهما في تحقيق السلام والاستقرار والأمان على مستوى العالم.

وغادر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء امس اربيل، متوجهاً إلى روما والفاتيكان في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وعدداً من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.