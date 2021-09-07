سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني يدعو الاتحاد الأوربي لتقوية المؤسسات الحكومية بالاقليم والعراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-07T12:23:20+0000
نيجيرفان بارزاني يدعو الاتحاد الأوربي لتقوية المؤسسات الحكومية بالاقليم والعراق

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء الاتحاد الأوربي إلى مواصلة دعم الإقليم والعراق في شتى المجالات وخاصة في التصدي للإرهاب.

وقال الرئيس بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، "نثمن عاليا هذه الزيارة المهمة التي تأتي في وقت حساس"، مردفا بالقول إن هذه الزيارة "تمثل مدى التزام اوربا تجاه العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف "بحثنا الإستقرار والأمن في العراق وكذلك الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، والانتخابات التشريعية المبكرة، والتصدي للإرهاب"، مؤكدا على ضرورة مشاركة الفرق الأوربية في عملية مراقبة الانتخابات العراقية.

وقال رئيس الإقليم ايضا "نشكر الاتحاد الاوربي لدعم العراق واقليم كوردستان في الحرب ضد داعش وتقديم المساعدة لهما".

وتابع نيجيرفان بارزاني بالقول "ندعو الاتحاد الأوربي إلى العمل على تقوية المؤسسات الحكومية ودعم الإصلاح وترسيخ القانون، ونشجعه على دعم العراق في مواجهة التغير المناخي وايضا ترسيخ الحكم الرشيد وحقوق المرأة والقضاء على الفساد وايضا القضاء".

related

حداد يفصح عن رسالة حملها بارزاني الى بغداد ويكشف مفادها

Date: 2019-11-13 12:10:07
حداد يفصح عن رسالة حملها بارزاني الى بغداد ويكشف مفادها

نيجيرفان بارزاني يؤكد حماية حقوق جميع المكونات في كوردستان والعراق

Date: 2019-08-07 19:18:18
نيجيرفان بارزاني يؤكد حماية حقوق جميع المكونات في كوردستان والعراق

الكشف عن نتائج اجتماع بارزاني بالاطراف الكوردستانية في أربيل

Date: 2019-10-16 19:18:50
الكشف عن نتائج اجتماع بارزاني بالاطراف الكوردستانية في أربيل

رئيس إقليم كوردستان يدعو إلى القضاء على "تكنولوجيا الموت" ويصدر توصيات بذكرى مجزرة حلبجة

Date: 2021-03-16 07:46:27
رئيس إقليم كوردستان يدعو إلى القضاء على "تكنولوجيا الموت" ويصدر توصيات بذكرى مجزرة حلبجة

نيجيرفان بارزاني يحدد طريقا وحيدا لتجاوز الازمات وحماية المكانة الدستورية لاقليم كوردستان (تحديث)

Date: 2021-04-08 14:00:15
نيجيرفان بارزاني يحدد طريقا وحيدا لتجاوز الازمات وحماية المكانة الدستورية لاقليم كوردستان (تحديث)

بارزاني يحدد أولويات "ضرورية" لكوردستان والعراق في المرحلة المقبلة

Date: 2019-09-12 13:40:31
بارزاني يحدد أولويات "ضرورية" لكوردستان والعراق في المرحلة المقبلة

نيجيرفان بارزاني يشكر بريطانيا على "الملاذ الآمن" ويحذر من الجفاف.. لندن تدعوه لزيارتها

Date: 2021-06-09 08:30:58
نيجيرفان بارزاني يشكر بريطانيا على "الملاذ الآمن" ويحذر من الجفاف.. لندن تدعوه لزيارتها

نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني

Date: 2021-05-04 07:52:09
نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني