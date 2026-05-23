نيجيرفان بارزاني يدعم جهود إنهاء الانسداد السياسي في كوردستان

شفق نيوز- اربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نێچيرڤان بارزاني، مساء اليوم السبت، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين، لبحث الأوضاع الداخلية في العراق وإقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين ناقشا التطورات السياسية في العراق والإقليم، مع التأكيد على ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها العملية السياسية في كوردستان.

وأضاف البيان، أن نيجيرفان بارزاني أعرب عن دعمه لجهود الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني في هذا السياق، مؤكداً أهمية استمرار المساعي والمبادرات التي تصب في المصلحة العامة للإقليم.

من جانبه، أعرب بهاء الدين عن شكره وتقديره لدعم رئيس إقليم كوردستان لجهوده.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع العامة في المنطقة وتداعياتها.