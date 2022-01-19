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نيجيرفان بارزاني يدعم ثماني لاعبات أحرزن المراتب الأولى ببطولة عربية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-19T11:27:19+0000
نيجيرفان بارزاني يدعم ثماني لاعبات أحرزن المراتب الأولى ببطولة عربية

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، ثماني لاعبات رفع أثقال أحرزن المراتب الأولى في بطولة الدول العربية لرفع الأثقال.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللاعبات جميعهن من إقليم كوردستان وشاركن بصفة منتخب العراق في البطولة التي جرت في الفترة (26-31) كانون الأول الماضي، في أربيل، وحصدن مجموعة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولة.

وأضاف البيان أن الريس نيجيرفان بارزاني "بارك للاعبات مؤكداً أنهم سعداء إلى جانب عوائلهن بهذه الانتصارات ويفتخرون بها، مبدياً كل الدعم لإدامة مسيرتهن الرياضية، آملاً لهن التقدم والنجاح الدائم".

من جانبهن، عبرت اللاعبات عن الشكر والامتنان لاستقبال وتقدير فخامة رئيس إقليم كوردستان لهن، وأكدن أن هذه المساندة والالتفاتة ستحفزهن على الاستمرار والنجاح واتخاذ خطوات أكبر، حسب البيان.

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