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نيجيرفان بارزاني يخصص مليار دينار لإعانة المتضررين من السيول

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T20:12:40+0000
نيجيرفان بارزاني يخصص مليار دينار لإعانة المتضررين من السيول

شفق نيوز/ خصص رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة مبلغ مليار دينار لإعانة المتضررين من السيول في أربيل.

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه الأموال ستخصص لشراء اللوازم المنزلية بدلا من تلك التي تضررت جراء السيول، إضافة إلى تأمين المواد الغذائية، والمساعدة في تنظيف وإعادة تأهيل المنازل المتضررة.

 وأضاف أن الحملة ستبدا صباح يوم غد السبت وتستمر لحين إعادة تأثيث وتأهيل منازل العائلات المتضررة.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات ستوزع من خلال مؤسسة روانگه بالتعاون مع محافظة إربيل ومؤسسة بارزاني الخيرية.

وكانت سيول جارفة قد اجتاحت عدة أحياء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان صباح اليوم الجمعة نتيجة تساقط أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع ١٢ شخصا وإلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات السكان.

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