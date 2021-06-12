نيجيرفان بارزاني يختتم زيارته للإمارات ويعود لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اختتم رئيس إقليم كوردستان، يوم السبت، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت يوماً واحداً.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بارزاني استقل الطائرة عائداً إلى أربيل عاصمة الإقليم في ختام لقائه مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "تشرفت بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في أبو ظبي، حيث تباحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والسلام الإقليمي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف بارزاني، "قدمت امتناني لدولة الإمارات لدعمها المستمر لإقليم كوردستان والعراق".

تشرفت بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدآل نهيان اليوم في أبوظبي ، حيث تباحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والسلام الإقليمي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. قدمت امتناني لدولة الإمارات لدعمها المستمر لإقليم كوردستان والعراق. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) June 12, 2021

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأن ولي عهد أبوظبي وهو أيضاً نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استقبل بارزاني في قصر الشاطئ.

وأضافت أن الزيارة "تأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة".

وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا "علاقات التعاون بين دولة الإمارات و العراق الشقيق وإقليم كوردستان العراق، خاصة في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والصحية".

كما تناول اللقاء تطورات جائحة "كورونا" في إقليم كوردستان العراق وجهود الجانبين وتعاونهما للحد من تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وفق "وام".

وكان بارزاني قد وصل إلى الإمارات أمس الجمعة تلبية لدعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي.

والتقى بارزاني خلال الزيارة عدداً من مسؤولي الإمارات، إضافة إلى زيارته لمبنى السفارة العراقية في دولة الإمارات ولقائه السفير مظفر الجبوري وكادر السفارة.

وكان بارزاني قد وصل إلى الإمارات أمس الجمعة تلبية لدعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي.

والتقى بارزاني خلال الزيارة عدداً من مسؤولي الإمارات، إضافة إلى زيارته لمبنى السفارة العراقية في دولة الإمارات ولقائه السفير مظفر الجبوري وكادر السفارة.