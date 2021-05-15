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نيجيرفان بارزاني بذكرى تأسيس اتحادهم: معلمو كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-15T08:00:38+0000
نيجيرفان بارزاني بذكرى تأسيس اتحادهم: معلمو كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل

شفق نيوز/ أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت بيانا بمناسبة مرور 59 عاما على تأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وقال في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "في الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان أهنئ بحرارة جميع معلمي ومدرسي كوردستان الأحبة ، راجياً لهم النجاح، ونثمن عالياً ممتنين مهامهم ونضالهم التربوي وخدماتهم الجليلة للأجيال الكوردستانية".

وأضاف "لقد مارس معلمو ومدرسو كوردستان دورهم المشهود والكبير في تربية وتنشئة وتعليم الأجيال المتتابعة في كوردستان في المراحل كافة بتفان واخلاص وواصلوا تقديم خدماتهم والعملية التربوية في أصعب الظروف وفي ظل الحرمان والعوز ولم يسمحوا بتوقف العملية التعليمية، عليه فإنهم موضع شكر وثناء وتقدير متواصل".

الرئيس بارزاني قال ايضا إن التربية الصحيحة هي الدعامة والأساس الرئيس لكل مجتمع واع حي متقدم والمعلمون هم من يتولى قيادتها. وحاضر ومستقبل الأجيال أمانة في أعناق المعلمين والمدرسين".

وتابع قائلا "نجدد القول إن معلمي ومدرسي كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل ويجب أن تكون جميع حقوقهم محفوظة."

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