نيجيرفان بارزاني يحيي الذكرى 79 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

بعث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، رسالة بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، استذكر فيها مؤسس الحزب البارزاني الخالد، وجميع المناضلين والبيشمركة الذين قدموا حياتهم في سبيل حرية كوردستان.

وأكد نيجيرفان بارزاني في رسالته، على تجديد العهد أمام ذكراهم العطرة، مهنئاً عوائل الشهداء وذويهم، وشعب كوردستان كافة، كما خص بالتهنئة الزعيم مسعود بارزاني وقيادة الحزب وأجهزته ومنظماته وأعضائه وجماهيره وأصدقائه.

وأضاف أن الحزب سيواصل العمل والسعي لتحقيق أهدافه السامية وصون حقوق شعب كوردستان.

وأشار رئيس الاقليم إلى أن تأسيس الحزب قبل 79 عاماً جاء في ظروف عصيبة ومعقدة، استجابة لحاجة مصيرية لشعب كوردستان، ليقود مسيرته بثبات نحو الحرية.

وأكد أن الحزب اليوم، بما يمتلكه من تاريخ وخبرة ومكانة راسخة، تقع على عاتقه أعظم المسؤوليات في قيادة الإقليم نحو الاستقرار والازدهار.

كما شدد بارزاني على أهمية دور الحزب في ترسيخ الوحدة والتلاحم بين القوى السياسية ومكونات كوردستان، وتصدر المبادرات لتجاوز الأزمات والخلافات، من أجل مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لخدمة الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن الحزب على استعداد دائم لبذل التضحيات في سبيل هذه الأهداف.

وختم رئيس اقليم كوردستان رسالته بالتأكيد على أن الحزب سيواصل مسيرته بحكمة وإرادة راسخة لتحقيق آمال وتطلعات شعب كوردستان، مع ضرورة مواكبة التطورات والاحتياجات الراهنة وتجديد الذات باستمرار ليظل الحزب عنوان الأمل والدافع لمسيرة التقدم.