نيجيرفان بارزاني يحذر من مخاطر تحدق بشرعية إقليم كوردستان في حال عدم إجراء الانتخابات

شفق نيوز/ حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، من المخاطر الذي تهدد شرعية إقليم كوردستان في حال عدم إجرائه الانتخابات البرلمانية خلال العام الحالي.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن، "نحن نأمل بكل تأكيد إجراء الانتخابات خلال هذا العام، بعد العودة من ألمانيا ستشرع رئاسة الإقليم بلقاءات مع الأطراف السياسية الكوردستانية، مبينا ان الانتخابات ستكون موضوعا رئيسيا لتلك اللقاءات والاجتماعات التي ستنعقد ايضا مع باقي المكونات.

وأكد أيضا "نحن متلزمون بتوقيتات، و يتعين عليّ كرئيس للإقليم أن حدد موعد اجراء الانتخابات"، مشددا ان "الانتخابات ينبغي تُجرى وهذا لم يحصل للأسف".

ولفت الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى ان عدم اجراء الانتخابات يضع العملية السياسية وشريعة إقليم كوردستان تحت المساءلة، و يتعين على الأطراف السياسية الكوردستانية أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد".