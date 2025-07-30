نيجيرفان بارزاني يحذر من تهديد الهجمات المسيرة للإقتصاد العراقي بأكمله

شفق نيوز - أربيل

حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، من تهديد الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف المنشآت النفطية في الإقليم، وانعكاسه على الاقتصاد العراقي بأكمله.

جاء ذلك خلال لقائه، إدوارد ألغرين، نائب الأدميرال والمستشار الرفيع للمملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من المستشارين إلى جانب القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان، أنه خلال الاجتماع الذي حضر فيه أيضاً وزير شؤون البيشمركة، جرى بحث الأوضاع الأمنية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة عموماً، والعلاقات بين أربيل وبغداد، كما تم تسليط الضوء على التهديدات والتحديات الأمنية، وخاصة تهديدات تنظيم داعش التي لا تزال تشكّل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة وأمنها.

وجدد نيجيرفان بارزاني تأكيده أن داعش ما يزال يشكل تهديداً حقيقياً وخطراً مباشراً على استقرار وأمن العراق وسوريا.

كما أشار إلى الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة على إقليم كوردستان، مؤكداً أنها تستهدف البنية التحتية الاقتصادية في الإقليم.

وأضاف رئيس الاقليم أن تلك الهجمات "تمثل تهديداً وخسارةً للاقتصاد العراقي بأكمله، مشدداً على ضرورة وضع حد لتلك الهجمات".

من جانبه، جدد ألغرين التزام بلاده بمواصلة العلاقات والتعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان.

وقال إن، المملكة المتحدة تولي اهتماماً بالغاً بأمن واستقرار المنطقة، وستواصل تقديم الدعم الكامل للعراق والإقليم في مجال حفظ الأمن والاستقرار.

كما تضمن اللقاء مناقشات حول النظام الاتحادي في العراق، والعلاقات بين العراق والإقليم مع الدول الصديقة، بالإضافة إلى أوضاع سوريا وحقوق الكورد والمكونات الأخرى هناك، وآخر مستجدات عملية السلام في تركيا، في محور آخر من الاجتماع.