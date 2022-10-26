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نيجيرفان بارزاني يحذر: داعش ما زال يشكل خطراً على العراق والمنطقة و أوروبا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-26T13:21:18+0000
نيجيرفان بارزاني يحذر: داعش ما زال يشكل خطراً على العراق والمنطقة و أوروبا

شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، تحذيره من أن تنظيم داعش ما زال يشكل خطراً جدياً يهدد العراق وسوريا والمنطقة عموماً، وأوروبا أيضاً.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الاقليم استقبل بعد ظهر اليوم، وفداً من لجنة الدفاع في البرلمان الألماني برئاسة سارا ناني، ضم عدداً من برلمانيي مختلف الأحزاب المشاركة في البرلمان الألماني.

وجرى خلال الاجتماع التباحث في علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وقيام البرلمان الألماني بتمديد تفويض القوات الألمانية ضمن إطار التحالف الدولي في العراق وإقليم كوردستان، مخاطر داعش والأوضاع في المنطقة بصورة عامة.

وعدّ بارزاني هذه الزيارة بمثابة دعم لإقليم كوردستان والعراق، شاكراً البرلمان والحكومة والشعب الألماني على تمديد تفويض قوات بلدهم في العراق وإقليم كوردستان، مجدداً التعبير عن شكر إقليم كوردستان للدعم العسكري والإنساني الألمانيين خلال الحرب على داعش.

وشدد بارزاني على أن داعش ما يزال خطراً جدياً يهدد أمن واستقرار العراق وسوريا والمنطقة عموماً، بل ويهدد أمن أوروبا أيضاً.

كما وصف رئيس الإقليم، التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بالجيد، ورأى ضرورة توطيدهما.

وبخصوص الوضع في العراق، عبر بارزاني عن أمله في أن تتشكل الحكومة الجديدة قريباً وتكون ملبية لتطلعات ومطالب المواطنين العراقيين، وتحقق الأمان والاستقرار وتتمكن من حل مشاكلها مع إقليم كوردستان على أساس الدستور، مؤكدا على ضرورة توصل مكونات العراق إلى صيغة للتعايش في العراق.

من جهته، وإلى جانب الثناء على التطورات التي شهدها إقليم كوردستان، أكد الوفد البرلماني الألماني على استمرار دعم بلده للعراق وإقليم كوردستان وعبر عن التقدير لدور البيشمركة في هزيمة داعش، مبدياً رغبة بلده في تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة.

كما تناول اللقاء الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وعملية إعادة تنظيم قوات البيشمركة، وآخر مستجدات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أوروبا وبصورة خاصة في مجال الطاقة، وكذلك مخاطر التغير المناخي وتأثيراته على العراق ومجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.

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