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نيجيرفان بارزاني يحدد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-24T12:54:24+0000
نيجيرفان بارزاني يحدد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وقعّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس أمراً إقليماً حدد فيه يوم إجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان - العراق.

وجاء في الأمر الإقليمي، إنه بموجب القانون رقم (1) لسنة 2005 لقانون رئاسة إقليم كوردستان - العراق المعدل، فقد تم تحديد الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2022 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

ووفقا لهذا الأمر فإنه يتعين على الجهات المعنية، كالبرلمان، والحكومة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء العملية.

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