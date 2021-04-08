نيجيرفان بارزاني يحدد طريقا وحيدا لتجاوز الازمات وحماية المكانة الدستورية لاقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال اجتماعه مع الاحزاب والاطراف الكوردستانية، اليوم الخميس، ان الطريق الوحيد لاجتياز المشكلات والأزمات وحماية الحقوق والمكتسبات والمكانة الدستورية وفيدرالية اقليم كوردستان يكمن في الانسجام والعمل الجماعي ووحدة الصف الكوردستاني.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني عقد اجتماعا مع القوى والاطراف السياسية الكوردستانية بحضور نائبي رئيس الاقليم، مبينا ان الاجتماع بحث الأوضاع في العراق والمنطقة والعلاقات الخارجية لإقليم كوردستان، وزيارة رئيس الاقليم الى فرنسا ودور اقليم كوردستان في المعادلات السياسية الجديدة والعلاقات بين اربيل وبغداد والحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي، ومشاركة ودور اقليم كوردستان فيه والانتخابات العراقية والاوضاع الداخلية والعلاقات بين المكونات والأطراف السياسية.

يتبع..